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Son dakika: 'da 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Son dakik haberine göre, Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.

  • Güncel
  • 30.03.2020 20:43
  •  - 
  • Son Güncelleme: 30.03.2020 20:43
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3 bin 800 litre ele geçirildi

Manavgat ilçesinde 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı ihbarı üzerine Hacıobası mevkisinde durdurdukları bir minibüste arama yaptı.

Aramada, 3 bin 800 litre kaçak akaryakıt, 1200 litre kapasiteli 3 plastik yer üstü tankı ile 50 litre kapasiteli 5 bidon ele geçirildi.

Olayla ilgili B.C. gözaltına alındı.



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