Miniklerden milyonlara ‘Evde kalın’ mesajı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın oğlu Poyraz, herkesi duygulandırdı. 4 yaşındaki çocuk, geçen hafta Coronavirüs nedeniyle evdeki kıyafetleri topladı. Hepsini banyoya atıp, kendi kendine yıkamaya çalıştı.
Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun görüntülerini, sosyal medyada paylaştı. Video, internette tıklanma rekorları kırdı.
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'PANİK YAPMIYOR'
Çocuklarına bilinçli olarak Coronavirüs hakkında bilgi verdiğini belirten Çomaklı, "Çocuğa biz bilinçli olarak anlattık ama etkilerinin bu denli olumlu olacağını düşünmemiştik. Çünkü çocuk virüsten temizlenilmesi gerektiğini, sabunla suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde temiz tutulması gerektiği konusunda kafasında bir algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz bu işi evde panik havasında yapmıyoruz" şeklinde konuştu...
Doç. Dr. Faruk Karakeçili
BABAMIN KOKUSU GİTTİ
Erzincan'da Doç. Dr. Faruk Karakeçili, salgın nedeniyle zamanının büyük bölümünü hastanede geçirmek zorunda kaldı. Bu yüzden 8 yaşındaki oğlu Mehmet Deniz'e vakit ayıramadı. Babasına duyduğu özlemi, kokusunun sindiği yastıkla gidermeye çalışan küçük çocuk, kılıfın yıkandığını öğrenince gözyaşlarını hakim olamadı. Mehmet Deniz'in gözyaşları içerisinde söylediği, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" sözleri, videoyu izleyenleri duygulandırdı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Doktor Faruk Karakeçili'nin hemşire eşi Pınar Hanım, oğlu Mehmet'in yastık kılıfını yıkadı. Minik yavru, babasının kokusu gidince göz yaşlarını tutamadı...
Su sesini duyup, banyoya giren Rektör Çomaklı, cep telefonuyla çektiği oğlunun görüntülerini, sosyal medyada paylaştı. Video, internette tıklanma rekorları kırdı.
Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı
'PANİK YAPMIYOR'
Çocuklarına bilinçli olarak Coronavirüs hakkında bilgi verdiğini belirten Çomaklı, "Çocuğa biz bilinçli olarak anlattık ama etkilerinin bu denli olumlu olacağını düşünmemiştik. Çünkü çocuk virüsten temizlenilmesi gerektiğini, sabunla suyla temizlenmesi gerektiğini, kıyafetlerin steril halde temiz tutulması gerektiği konusunda kafasında bir algı oluşmuş. Tabii bunu panik havasında görmüyor çünkü biz bu işi evde panik havasında yapmıyoruz" şeklinde konuştu...
Doç. Dr. Faruk Karakeçili
BABAMIN KOKUSU GİTTİ
Erzincan'da Doç. Dr. Faruk Karakeçili, salgın nedeniyle zamanının büyük bölümünü hastanede geçirmek zorunda kaldı. Bu yüzden 8 yaşındaki oğlu Mehmet Deniz'e vakit ayıramadı. Babasına duyduğu özlemi, kokusunun sindiği yastıkla gidermeye çalışan küçük çocuk, kılıfın yıkandığını öğrenince gözyaşlarını hakim olamadı. Mehmet Deniz'in gözyaşları içerisinde söylediği, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, önceki yastığım güzel kokuyordu, babamı özledim" sözleri, videoyu izleyenleri duygulandırdı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Doktor Faruk Karakeçili'nin hemşire eşi Pınar Hanım, oğlu Mehmet'in yastık kılıfını yıkadı. Minik yavru, babasının kokusu gidince göz yaşlarını tutamadı...
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