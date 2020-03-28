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‘Evde kalın’ çağrısına kulak verdi! En işlek yerlerde sessizlik hakim...

, ‘Evde kalın’ çağrısına kulak verdi. Milyonlarca insan, sevdiklerini korunmak için kendini virüsten izole etti. Dün, ’un en işlek meydanlarında sessizlik hakimdi...

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Hepimiz evdeyiz
Coronavirüs salgınına, karşı ülkemizde sıkı tedbirler alındı. Yetkililer, virüse enfekte olmamak için herkese "Evde kalın" çağrısı yaptı. Milyonlarca insan, hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için kendi 'ini ilan edip evine kapandı. 'un ik merkezlerinden Sultanahmet ve Eminönü, boş kaldı. Günler önce balıkçıların akın ettiği 'nde büyük bir sessizlik vardı. Yine önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin büyük bir bölümü kayağa kapatıldı. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya da boş kaldı...


GALATA KÖPRÜSÜ


Günler önce balıkçıların akın ettiği Eminönü'ndeki Galata Köprüsü, dün bomboştu...


ERCİYES



Erciyes bir zamanlar yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yeriydi. Sezonun açılmasıyla birlikte pistte iğne atsan yere düşmezdi.



Ancak virüs nedeniyle pistlerin kapatılmasına karar verildi. Kayak merkezinde sessizlik hakimdi.



KAPADOKYA


Uzak Doğulu turistlerin gözbebeği Kapadokya'da dün tarihi bir sakinlik vardı.



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Virüs gurbetçilerin de ocağına ateş düşürdü. Yurt dışında 50 Türk, Coronavirüs nedeniyle öldü.

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