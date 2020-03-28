Coronavirüs salgınına, karşı ülkemizde sıkı tedbirler alındı. Yetkililer, virüse enfekte olmamak için herkese "Evde kalın" çağrısı yaptı. Milyonlarca insan, hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için kendi OHAL'ini ilan edip evine kapandı. İstanbul'un turistik merkezlerinden Sultanahmet ve Eminönü, boş kaldı. Günler önce balıkçıların akın ettiği Galata Köprüsü'nde büyük bir sessizlik vardı. Yine önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin büyük bir bölümü kayağa kapatıldı. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kapadokya da boş kaldı...
GALATA KÖPRÜSÜ
Günler önce balıkçıların akın ettiği Eminönü'ndeki Galata Köprüsü, dün bomboştu...
ERCİYES
Erciyes bir zamanlar yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yeriydi. Sezonun açılmasıyla birlikte pistte iğne atsan yere düşmezdi.
Ancak virüs nedeniyle pistlerin kapatılmasına karar verildi. Kayak merkezinde sessizlik hakimdi.
KAPADOKYA
Uzak Doğulu turistlerin gözbebeği Kapadokya'da dün tarihi bir sakinlik vardı.
KARINAVİRÜS!
Çorum'da 86'lık Celak Fakı, biten ilaçları için polisi aradı. İsteğini yerine getiren ekiplerden ise bir talebi daha vardı: Beni evlendirin!
AYVALIK'A GELMEYİN
Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yazlıkçıları uyardı: Yaşadığımız süreci tatil sanıp buraya gelmeyin. Hastanemiz yeterli değil.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 17 kişinin daha hayatının kaybettiğini söyledi. "Can kaybımız 92'ye, hasta sayımız ise 5 bin 698'e yükseldi" dedi.
YURT DIŞINDA 50 TÜRK ÖLDÜ
Virüs gurbetçilerin de ocağına ateş düşürdü. Yurt dışında 50 Türk, Coronavirüs nedeniyle öldü.
GALATA KÖPRÜSÜ
Günler önce balıkçıların akın ettiği Eminönü'ndeki Galata Köprüsü, dün bomboştu...
ERCİYES
Erciyes bir zamanlar yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yeriydi. Sezonun açılmasıyla birlikte pistte iğne atsan yere düşmezdi.
Ancak virüs nedeniyle pistlerin kapatılmasına karar verildi. Kayak merkezinde sessizlik hakimdi.
KAPADOKYA
Uzak Doğulu turistlerin gözbebeği Kapadokya'da dün tarihi bir sakinlik vardı.
KARINAVİRÜS!
Çorum'da 86'lık Celak Fakı, biten ilaçları için polisi aradı. İsteğini yerine getiren ekiplerden ise bir talebi daha vardı: Beni evlendirin!
AYVALIK'A GELMEYİN
Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yazlıkçıları uyardı: Yaşadığımız süreci tatil sanıp buraya gelmeyin. Hastanemiz yeterli değil.
CAN KAYBI 92'YE ÇIKTI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 17 kişinin daha hayatının kaybettiğini söyledi. "Can kaybımız 92'ye, hasta sayımız ise 5 bin 698'e yükseldi" dedi.
YURT DIŞINDA 50 TÜRK ÖLDÜ
Virüs gurbetçilerin de ocağına ateş düşürdü. Yurt dışında 50 Türk, Coronavirüs nedeniyle öldü.
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