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Son dakika: İçişleri Bakanlığından koronavirüse karşı ticari taksilere ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığı: Bu gece yarısı saat 00.01’den itibaren , , ’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Buna göre, yarın saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı “tek” olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek

  • Güncel
  • 29.03.2020 20:39
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 20:44
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Ticari taksilere ilişkin yeni genelge

İçişleri Bakanlığı: Bu gece yarısı saat 00.01'den itibaren , , 'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Buna göre, yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı "tek" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek

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