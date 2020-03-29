Ankara Valiliği duyurdu! Bugün itibarıyla yasaklandı

Ankara Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasında "Pazar yerleri ve marketlere çocukların girmesi yasaklandı" ifadelerine yer verildi.



İşte Ankara Valiliği'nin o açıklaması;

Öte yandan Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28/03/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23., 27., ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları aldı.





Valiliğin sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar yaşanan Koronavirüs (Covid19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti oluşmuştur:

1 İller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00'den itibaren ancak Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarının izni ile yapılabilmesine,

2 Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esas olup, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmalarının Seyahat İzin Kurullarının izni ile gerçekleştirilmesine,

3 İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, İl ve İlçelerimizde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunmalarına, talebi uygun görülenlere kurullar tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" düzenlenmesine,

4 Seyahat İzin Kurullarının Vali ve Kaymakamların belirleyeceği kamu görevlilerinin başkanlığında; emniyet temsilcileri, belediye temsilcileri, otogar sorumluları ve ilgili meslek odası temsilcileri yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcilerinden oluşturulmasına, bu kurullardan otogarlarda görev yapacak olanlar için, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesine,

5 Seyahat İzin Kurullarınca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılarak ilgililere bilgi verilmesine,

6 Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturularak yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatlerinin başlatılmasına,

7 Seyahat İzin Kurullarınca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirten yolcu listelerinin gidilecek ildeki Valiliğe bildirilmesine,

8 Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesinin sağlanmasına,

9 Diğer illerden Yolculuğuna izin verilen otobüslerin, İlimiz dahilindeki seyahat güzergahlarında sadece AŞTİ ve ilçe otogarlarında durmalarına müsaade edilmesine, bu otobüslerin kapasitelerinde boşluk olması durumunda İlimizden seyahat izin belgesi düzenlenmiş olan yolcuları alabilmelerine,

10 Kısıtlama tedbirleri süresince otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına,

11 İzinsiz yolculukların önlenmesi için kolluk birimlerince yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin planlanmasına,

12 Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerlerin hijyen kuralları açısından sorumlu kurum ve kuruluşlarca sürekli denetlenerek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına,

13- İller arasında her türlü ulaşım vasıtasıyla seyahat eden kişiler için şehir girişlerinde ve havaalanlarında oluşturulan noktalarda sağlık kontrolünün mutlaka yapılmasına,

Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına,

Karantinaya alınmayan vatandaşların ise 14 gün süreyle evlerinde gözlem altına kalmaları hususunun kendilerine ısrarla tembih edilerek gerekirse taahhütname imzalatılmasına,

Evlerinde 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken kişilerin kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin başta sağlık birimleri olmak üzere köy/mahalle muhtarları ile paylaşılarak konunun kaymakamlarımızın koordinasyonunda kolluk birimlerimiz tarafından takip edilmesine,

14- Alınan tedbirlerin kararlılıkla ve süratle uygulanması ve mağduriyetlere neden olunmaması için Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, kolluk birimleri ve ilgili diğer tüm kurumların işbirliği içinde gerekli çalışmaları/tedbirleri ivedilikle planlayarak hayata geçirmelerine,

15- Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verildi.