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duyurdu: Rapor süreleri uzatıldı!

Aile Çalışma ve , yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık kuruluşlarının meşgul edilmemesi için alınan tedbirlere bir yenisini daha ekledi. ; “Engelli aylığı alan ve Evde Bakım Yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını sonuna kadar geçerli sayıyoruz.” dedi.

  • Güncel
  • 29.03.2020 15:40
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 15:40
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Bakan duyurdu: O süre Mayıs ayına uzatıldı!

Aile, Çalışma ve , "Engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını sonuna kadar geçerli sayıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni korona virüsle mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarını elzem olmayan durumlarla meşgul etmemek ve halk sağlığını tehlikeye atmamak amacıyla, aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi.

Daha önce bir duyuruyla, engellilerin mağdur olmasını önlemek için 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporların da Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edileceği açıklanmıştı. , "Engelli aylığı alan ve Evde Bakım Yardımından yararlanan engellilerimizin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını Mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayıyoruz. 81 İl Müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla, 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Selçuk, Evde Bakım Yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduğunu hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı alan 521 bin engelliden yaklaşık 144 bini süreli rapor alıyor.

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