Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan flaş koronavirüs tedbiri açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19 yönelik alınan tedbirler kapsamında yürütülen "Temassız Dış Ticaret" çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:



"CİDDİ ÖNLEMLER ALDIK"

Bakanlık olarak ülkemizde virüs görülmeden önce diğer bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde ciddi önlemler aldık. Bu doğrultuda temassız dış ticaret çalışmalarını geliştirdik.







"AVRUPA EN BÜYÜK ORTAĞIMIZ"

Avrupa bizim en büyük ticaret ortağımız. İtalya'ya yılda 170 bin, Fransa'ya ise yılda 50 bin araç yolluyoruz. Tedbirler kapsamında biz bu araçları feribotlarla şoförsüz olarak yapıyoruz.



"6 BİN TONA ÇIKARABİLİRİZ"

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu 2 bin 500 ton kapasiteyle ticaretin hizmetinde. Bunu talep halinde 6 bin tona çıkarabiliriz.

DEMİR YOLLARININ ÖNEMİ

Bu dönemde demir yollarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İran ile sorunumuzu da Kapıköy bağlantılı tren yoluyla çözdük.