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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 Gazete
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 'temassız ' açıklaması

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'temassız 'i hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu çalışmayla bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum" dedi.

    Temassız ticaret
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'temassız 'i hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu çalışmayla bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum" dedi. Bu dönemde demiryollarına ağırlık vermek gerektiğini söyleyen Pekcan, " ile sorunumuzu tren yoluyla çözdük. ve 'ya araçları gemiyle şoförsüz gönderiyoruz. Karşı taraf da şoförüyle gelen yükü alıyor" diye konuştu.

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