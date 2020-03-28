Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'temassız dış ticaret'i hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu çalışmayla bütün dünyaya örnek olacak ciddi başarılar elde ettik. İş dünyamızın da bu güzergahları ve imkanları kullanarak ticarete devam etmelerini istiyorum" dedi. Bu dönemde demiryollarına ağırlık vermek gerektiğini söyleyen Pekcan, "İran ile sorunumuzu tren yoluyla çözdük. İtalya ve Fransa'ya araçları gemiyle şoförsüz gönderiyoruz. Karşı taraf da şoförüyle gelen yükü alıyor" diye konuştu.
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