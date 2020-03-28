Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/HJnGRhKN62— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2020
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