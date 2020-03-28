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Son dakika: Teslim olan 2 terörist itiraf etti: 2 yıldır dağılma sürecinde

Son dakika haberi... Kandil’den kaçarak teslim olan B.K ve N.A’nın ifadeleri terör örgütündeki çöküşü gözler önüne serdi: Kayıplar arttıkça, terörist sayısı azaldı. 2 yıldır panik hakim. Hayatta kalanların tek düşüncesi fırsatını bulduklarında örgütten kaçmak

  • Güncel
  • 28.03.2020 07:27
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 07:27
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2 teröristten çöküş itirafı: PKK dağılıyor
'ın kuzeyindeki Kandil'den kaçarak Şubat'ta güvenlik güçlerine teslim olan Karker Gever kod adlı terörist B.K (34) ve Berivan Zagros kod adlı N.A (41) örgütün kırsala gönderecek sorumlu düzeyde terörist bulamadığını, sayılarının azaldığını ve örgütün dağılma sürecinde olduğunu anlattı. İşte teslim olan teröristlerin ifadeleri:

B.K.: 12 yıldır örgütteydim. Son 2 yıldır örgüt içindekilerin hiç bu kadar paniğe kapıldığını görmemiştim. Bölge ve saha sorumluları, yönetim kadrosu içindekilerin de dâhil olduğu kayıplar örgüt mensuplarını karamsar ruh haline bürüdü. Örgüt Türkiye kırsalında bulunan gruplar içerisinde sorumluluk verecek kişi bulamaz hale geldi. Daha önce gruplar yönetimin gözüne girmek ve daha geniş sorumluluk taşıyan görev verilmesi için çalışırlardı. Kayıplar artıp, sayı azaldıkça umutsuzluk ve karamsarlık çöktü.

N.A: Dağılma süreci 2 yıl öncesinde başladı. Kandil bölgesinde, özellikle örgütün ikinci Kandil gözüyle baktığı Sincar'da lider kadroların etkisiz hale getirilmesi örgütün psikolojisini bozdu. 7 yıldır örgütteyim, kamplarda tanıdığım benim bildiğim 50-60 kişi operasyonlarda öldü. Hayatta kalanların çoğunluğunun yaptıkları tek şey operasyonlara takılmadan hayatta kalmak ve fırsatını buldukları ilk anda kaçma düşüncesi.

SABAH

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