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Son dakika: Saldırı hazırlığındaki 5 /’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 /’li terörist, komanda birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 11:20
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 11:20
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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 /'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

KARARLILIK MESAJI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." vurgusu yapıldı.




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