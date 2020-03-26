Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
KARARLILIK MESAJI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." vurgusu yapıldı.
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/4siKf4C6NV— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 26, 2020
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