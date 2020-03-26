Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.



KARARLILIK MESAJI



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." vurgusu yapıldı.



