Sağlık Bakanı Koca sosyal medya adresinden Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi paylaştı.
Koca açıklamasında, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.
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