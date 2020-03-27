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Son dakika: ''nun paylaşılacağı siteyi duyurdu

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ''nun paylaşılacağı siteyi duyurdu. Koca açıklamasında, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 27.03.2020 23:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.03.2020 00:01
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Bakan Koca merakla beklenen o siteyi duyurdu

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya adresinden nu, her gün yenilenen detaylı verilerle paylaşılacak olan siteyi paylaştı.

Koca açıklamasında, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her gün yenilenen detaylı verilerle, aşağıda paylaştığım linkten takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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