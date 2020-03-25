65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan emekliler maaşlarını nasıl ve nereden alacak? Bakanlık talimat verdi!

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan emekli vatandaşların maaşlarını nasıl alacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan emekliler maaşlarını nasıl ve nereden alacak sorusu çok araştırılıyordu. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Düzenleme yetişirse, emekliler 17 Nisan'dan itibaren yeni maaşlarını cebine koyabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.
NASIL YANSIYACAK?
Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.
NASIL YAPILACAK?
Artış için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenlemenin hızla yapılarak Nisan'da zamlı ödemelerin yapılması planlanıyor.
DUL VE YETİMLERİ DE ETKİLER Mİ?
Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları bu düzenlemeden etkilenecek. Bu kişilerin aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak. Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğu da 250 yerine 375 lira alacak.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Erdoğan ikramiyelerle ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.
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