Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde, yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Son depremler: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem | Kandilli Rasathanesi ve AFAD duyurdu
Son dakika haberine göre saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde, yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
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