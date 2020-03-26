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Son ler: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem | ve duyurdu

Son dakika haberine göre saat 08.39'da Van Böğrüpek-Başkale merkezli 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 08:54
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 08:57
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