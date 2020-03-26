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Son dakika: Hakim ve savcıların görevde yükselmeleri kararı! İsim listeleri 'de yayımlandı

Son dakika haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu () tarafından çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri 'de yayımlandı.

  • Güncel
  • 26.03.2020 08:52
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 08:52
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim ve savcılar...

'deki kararlarında, 2802 sayılı Hakimler ve 'nun 29. maddesine göre, Aralık 2019 dönemi sonuna kadar sürelerini bitirip yükseltilmelerine karar verilen adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listelerine yer verildi.

HSK'nin bir başka kararında ise 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla birinci dereceye yükselip Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca ilk kez birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isimleri duyuruldu.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecekleri bildirildi.

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