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: ndan 81 ile ek genelge! Hepsi ertelenecek

haberine göre , 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 09:03
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 09:08
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İçişleri Bakanlığından 81 ile ek genelge

, 81 İl valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi istendi.

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