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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile önümüzdeki hafta düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce telefon görüşmesi yaptı.

  • Güncel
  • 26.03.2020 13:58
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 13:58
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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta video konferansla düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan önce telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Stoltenberg telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, dün Dışişleri Bakanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılacağını belirterek toplantı öncesinde Stoltenberg ile telefonda görüşeceklerini söylemişti.

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