Bugünkü
Takvim

Son dakika: Türkiye'den "'ın deniz yetki alanları açıklamasına" sert tepki: Uluslararası hukuka aykırıdır

Son dakika haberine göre, Sözcüsü Hami Aksoy, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden 'ın, bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddialarının, "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu bildirdi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 21:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.03.2020 21:30
ABONE OL
Türkiye'den Yunanistan'ın sert tepki

Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin dün yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın söz konusu açıklamasının, "talihsiz ve yanıltıcı" olduğunu vurgulayan Aksoy, "Doğu Akdeniz meselesinin özünde, Yunan-Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından yok sayılması yatmaktadır." ifadesini kullandı.

"İDDİALAR, ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR"
Aksoy, Yunanistan'ın bu kapsamdaki iddialarının, AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayımlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın, bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları, uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Meis Adası'dır.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir yandan diplomasi ve iş birliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den "Yunanistan'ın deniz yetki alanları açıklamasına" sert tepki: Uluslararası hukuka aykırıdır
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri