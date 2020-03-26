Dünya genelinde havayolları Coronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor... Sefer iptallerindeki sayı katlanarak artıyor. Yolcuların talebi de virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı. Radar kayıtlarına göre Avrupa'daki uçak hareketliliğinde yüzde 80 düşüş olduğu gözlendi.
ÖNCE
Vİrüs'ü öncesi uçuş trafiğindeki yoğunluk radara böyle yansımıştı.
SONRA
Türkiye hava sahasında da uçuş trafiğinin azaldığı görüldü.
ÖNCE
Vİrüs'ü öncesi uçuş trafiğindeki yoğunluk radara böyle yansımıştı.
SONRA
Türkiye hava sahasında da uçuş trafiğinin azaldığı görüldü.
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