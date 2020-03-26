Bugünkü
Takvim

Coronavirüs (Kovid-19) salgını hava trafiğini de vurdu

Dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs salgını, uçuş trafiğini alt üst etti. Virüsten önce ve sonra çekilen radar görüntüleri, havadaki krizi gözler önüne serdi...

ABONE OL
Virüs sahası
Dünya genelinde havayolları Coronavirüs nedeniyle tarihin en büyük krizini yaşıyor... Sefer iptallerindeki sayı katlanarak artıyor. Yolcuların talebi de virüs endişesiyle her geçen gün düşüyor. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı. Radar kayıtlarına göre Avrupa'daki uçak hareketliliğinde yüzde 80 düşüş olduğu gözlendi.



ÖNCE
Vİrüs'ü öncesi uçuş trafiğindeki yoğunluk radara böyle yansımıştı.



SONRA
hava sahasında da uçuş trafiğinin azaldığı görüldü.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Coronavirüs (Kovid-19) salgını hava trafiğini de vurdu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri