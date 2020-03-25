Son dakika haberine göre Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19 ile Fransa'nın mücadelesi sürüyor. Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331'e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19 ile Fransa'nın mücadelesi sürüyor. Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331'e yükseldi. Ayrıntılar geliyor... Son dakika: Fransa'da 24 saatte 240 kişi koronavirüsten öldü! Alkol satışı yasaklandı
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