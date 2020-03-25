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Son dakika: 'da Kovid-19 bilançosu yükseliyor: Ölü sayısı 1331'e çıktı

Son dakika haberine göre 'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19 ile 'nın mücadelesi sürüyor. Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak 1331'e yükseldi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 21:42
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 21:42
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