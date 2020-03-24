Son dakika: İletişim Başkanlığı yeni tip koronavirüse ilişkin son durumu paylaştı

25 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:



Türkiye'de şu ana kadar toplam 27.969 test yapılmış olup, 1.872 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. pic.twitter.com/OCwdBCJIcS