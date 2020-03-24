Son dakika: İletişim Başkanlığı yeni tip koronavirüse ilişkin son durumu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salıgınına ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada "Türkiye'de şu ana kadar toplam 27.969 test yapılmış olup, 1.872 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.
İşte İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından koronavirüse ilişkin yapılan paylaşım:
25 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:
İşte İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından koronavirüse ilişkin yapılan paylaşım:
25 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 24, 2020
Türkiye'de şu ana kadar toplam 27.969 test yapılmış olup, 1.872 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. pic.twitter.com/OCwdBCJIcS
25 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:
Türkiye'de şu ana kadar toplam 27.969 test yapılmış olup, 1.872 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 44 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
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