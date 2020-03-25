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Hazine ve Maliye Bakanı , 'nu andı

Hazine ve Maliye Bakanı , ölümünün 11. yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'nu andı. Albayrak, "Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu’nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz." dedi.

  • Güncel
  • 25.03.2020 14:52
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 14:52
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Bakan Albayrak'tan anlamlı paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı , ölümünün 11. yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'nu andı. Albayrak, "Bu büyük milletin imanlı bir evladı, cesur ve vakarlı bir dava adamı olarak ahirete irtihal eden Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ile anıyoruz." dedi.

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