Son dakika haberleri... TBMM Başkanı Şentop, "(TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri) salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.
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