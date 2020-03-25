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Son dakika: Başkanı açıkladı: TBMM'nin açılışının dönümü etklinlikleri ertelendi!

Son dakika haberleri... Başkanı Şentop, "(TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü leri) salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 25.03.2020 14:32
  •  - 
  • Son Güncelleme: 25.03.2020 14:46
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TBMM Başkanı Şentop: Etkinlikler ertelendi!

Son dakika haberleri... Başkanı Şentop, "(TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri) salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

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