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Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün11.yıl dönümünde unutulmadı! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli?

Hayatını vatan ve millet sevdasına adayan Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 günün Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, sevenlerince anma etkinliklerinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmesi nedeniyle dualarla anılıyor. Peki Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, aslen nerelidir? İşte fotoğraflarla Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı, ölümü ve sözleri.

24.03.2020 15:07 - Son Güncelleme: 24.03.2020 15:20
Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün11.yıl dönümünde unutulmadı! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli?

Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş ile beraber hayatını kaybetti.

Vefatının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cami, cadde, park ve okul gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor.

Bu yıl düzenlenecek anma etkinlikleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilirken, sevenleri Yazıcıoğlu'nu dualarla anıyor.

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Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün11.yıl dönümünde unutulmadı! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli?

Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde hayata gözlerini açtı. İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün11.yıl dönümünde unutulmadı! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli?

SİYASETE İLK ADIM

Siyasete 1968'de Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev aldı. Yazıcıoğlu, önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, sonrasında da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Muhsin Yazıcıoğlu, 1978'de yoluna Ülkücü Gençlik Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı olarak devam etti. 1980'de ise Yazıcıoğlu, artık Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'deydi.

Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün11.yıl dönümünde unutulmadı! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli?

"ELLER SİLAH DEĞİL, KALEM TUTMALI"

Anadolu gençliğinin okuyarak adam olması, milletine ve vatanına hizmet etmesi gerektiği düşüncesiyle hareket eden Yazıcıoğlu, 24 yaşındayken devrin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e mektup yazarak, "Eller silah değil, kalem tutmalı." diyen bir gençlik lideriydi.

Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün11.yıl dönümünde unutulmadı! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli?

DÖNÜM NOKTASI

Yazıcıoğlu, 1980 askeri darbe öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak gençliğin sürüklendiği kaos ve kardeş kavgasını gören bir siyasi ferasetin de sahibiydi. 1980 askeri darbesi, birçok kişi gibi Yazıcıoğlu için de dönüm noktası oldu.

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