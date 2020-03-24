Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün11.yıl dönümünde unutulmadı! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli?
Hayatını vatan ve millet sevdasına adayan Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 günün Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, sevenlerince anma etkinliklerinin, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmesi nedeniyle dualarla anılıyor. Peki Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, aslen nerelidir? İşte fotoğraflarla Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı, ölümü ve sözleri.
Muhsin Yazıcıoğlu, yerel seçimler öncesi partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş ile beraber hayatını kaybetti.
Vefatının ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi, başta memleketi Sivas olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde cami, cadde, park ve okul gibi çeşitli yerlerde yaşatılıyor.
Bu yıl düzenlenecek anma etkinlikleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilirken, sevenleri Yazıcıoğlu'nu dualarla anıyor.
SİYASETE İLK ADIM
Siyasete 1968'de Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak adım atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev aldı. Yazıcıoğlu, önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, sonrasında da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü.
Muhsin Yazıcıoğlu, 1978'de yoluna Ülkücü Gençlik Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı olarak devam etti. 1980'de ise Yazıcıoğlu, artık Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'deydi.