Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün11.yıl dönümünde unutulmadı! Muhsin Yazıcıoğlu kimdir, nereli?

DÖNÜM NOKTASI

Yazıcıoğlu, 1980 askeri darbe öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak gençliğin sürüklendiği kaos ve kardeş kavgasını gören bir siyasi ferasetin de sahibiydi. 1980 askeri darbesi, birçok kişi gibi Yazıcıoğlu için de dönüm noktası oldu.