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ndan sonra camilerden okunan dua! e karşı 81 ildeki tüm camilerden dua edildi

Yatsıdan sonra camilerden okunan dua vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua edileceğini açıklamıştı. ndan sonra 81 ildeki tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Dua seslerini duyanlar da balkona çıktı, onlar da ellerini açıp dua etti.

  • Güncel
  • 24.03.2020 21:03
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 21:05
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Yatsıdan sonra camilerden okunan dua!

ndan sonra camilerden okunan dua! Dün yatsı namazının ardından 81 ilde camilerden dua sesleri yükseldi. Dünyayı kasıp kavuran salgınına karşı milyonlarca vatandaş tarafından yatsı namazından sonra milyonlarca vatandaş dualar etti.

YATSI NAMAZINDAN SONRA CAMİLERDEN OKUNAN DUA

Türkiye'nin dört bir yanında camilerden dua sesleri yükseldi. Dualar bu kez, koronavirüse karşı şifa için için okundu.

81 İLDEKİ CAMİLERDEN DUALAR EDİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından artık her akşam yatsı namazından sonra koronavirüs salgınına karşı camilerden dua okunacağı açıklanmıştı. 81 ilde, binlerce camide, dün ilk dualar edildi.

Duanın yanı sıra uyarılar da yapıldı. Dua seslerini duyanlar da balkona çıktı, onlar da ellerini açıp dua etti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."

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