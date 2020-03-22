Bugünkü
Takvim

Başkanı Prof. Dr. açıkladı: Yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dualar edilecek

Başkanı Prof. Dr. sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dualar edileceğini açıkladı.

  • Güncel
  • 22.03.2020 23:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 00:07
ABONE OL
Yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dualar edilecek

Başkanı Prof. Dr. sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dualar edileceğini açıkladı.


Erbaş paylaşımında vatandaşlara evde kalmaya davet etti ve tedbirlere hassasiyetle uyulması konusunda çağrı yaptı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıkladı: Yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dualar edilecek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri