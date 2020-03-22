Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dualar edileceğini açıkladı.

KOVID-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir.Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 22, 2020



Erbaş paylaşımında vatandaşlara evde kalmaya davet etti ve tedbirlere hassasiyetle uyulması konusunda çağrı yaptı.