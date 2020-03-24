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Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Bu belirtileri taşıyanlara da testi yapılacak

Türkiye'de vakalarının görülmesinin ardından yapılan test sayıları arttırıldı. Bugüne kadar 25 bine yakın kişiye test yapılırken, Sağlık Kurulu Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. süreçle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kara, "Önce riskli ülkelerden, ardından tüm yurt dışından gelenlere test yapılması için karar alındı. Yeni aşamada ateşiniz, öksürüğünüz ve nefes darlığınız var ve burnunuz akmıyorsa sizde virüs olabilir. Bu kategorideki herkese test yapılacak. 20 gün içerisinde test sayısı çok yükseklere çıkacak" dedi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 12:08
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 12:16
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Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Bu belirtileri taşıyanlara da test geliyor

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından Avrupa merkezli küresel bir salgına dönüşen le ilgili mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a ulaştı.

TEST SAYISI 12 GÜNE GÖRE AZ DEĞİL
Yeni Şafak'ın haberine göre bugüne kadar yapılan test sayısı ise 25 bine yaklaşırken, "Türkiye'deçok sayıda kit olmasına rağmen neden az kişiye test yapılıyor?" sorusu çokça dile getirilmeye başladı. Üzerinde spekülasyonlar da üretilen test sayılarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. önemli açıklamalar yaptı. Prof. Kara, ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta görüldüğünün altını çizerek 12 günlük süre içerisinde yapılan test sayısının az olmadığını ifade etti.

"RİSK GRUBUNDAN HERKESE TEST YAPILACAK"
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun riskleri aşama aşama belirlediğini vurgulayan Kara, "Biz ilk süreçte Çin'den gelenlere bu testleri uyguladık. İran ve Avrupa ülkelerini de buna dahil ettik. En son aşamada ateşi ve öksürüğü varsa yurt dışından gelen herkese test yapma kararı aldık" dedi

"20 GÜN İÇERİSİNDE SAYI ARTACAK"
20 gün içerisinde Türkiye'deki test rakamlarının artacağını vurgulayan Kara, "Bilim Kurulunun artık vaka tanım önerisi şöyle: Ateşiniz, öksürüğünüz ve nefes darlığınız var ve burnunuz akmıyorsa sizde virüs olabilir. Bu kategorideki herkese test yapılsın dedik, önümüzdeki günlerde sayı çok yukarıya çıkacak. Bu aynı zamanda vaka çok olduğu için test yapılıyor anlamına gelmesin." dedi.

"VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİR"
Vaka sayısında ani artış olmaması için devletin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Kara, bundan sonraki süreçte halkın da çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Kendi aramızdaki sosyal mesafeyi, toplu yaşam alanlarında, bulunduğumuz yerlerde, başka insanların bulunduğu yerlerde 1 metrelik mesafeyi korumamız lazım. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız lazım. Özellikle yurt dışından geldiysek 14 gün evde kalmamız, en az kişiyle temas etmemiz, dışarıya da mümkün olduğu kadar çıkmamamız gerekiyor. Çıkacaksak da maske takarak çıkmamamız lazım"

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