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Bilim insanları yeni belirtileri açıkladı! Gün gün koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona nasıl anlaşılır?

Halk arasında koronavirüs olarak bilinen, tıptaki adı Kovid-19 olan koronavirüs karşı korunmak için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyada hızla yayılıyor. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı günlerde koronavirüs belirtileri gören kişilerse ALO 184 üzerinden bilgiler alabiliyor. Öte yandan koronavirüs hakkında araştırmalarını sürdüren bilim insanları koronavirüsün yeni belirtilerini buldu. Koronavirüsün belirtileri nelerdir? İşte gün gün koronavirüs belirtileri...

22.03.2020 18:44 - Son Güncelleme:
Bilim insanları yeni belirtileri açıkladı! Gün gün koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona nasıl anlaşılır?

YENİ BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

Dünya, korona virüs ile mücadeleye devam ederken Almanya'dan virüsün yeni belirtileri hakkında dikkat çeken bir haber geldi. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) kapan insanların yaklaşık üçte ikisinde kısa bir süre için koku ve tat kaybı görüldüğü belirtildi.

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Bilim insanları yeni belirtileri açıkladı! Gün gün koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona nasıl anlaşılır?

Frankfurter Allgemeine Zeitung'e konuşan Bonn Üniversitesi Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Hendrik Streeck, korona virüs hastalarının yaklaşık üçte ikisinde birkaç gün devam eden koku ve tat kaybının görüldüğü, bunun dışında hastaların yüzde 30'unda da ishal gözlendiğini söyledi.

Bilim insanları yeni belirtileri açıkladı! Gün gün koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona nasıl anlaşılır?

GÜNDEN GÜNE KORONAVİRÜS SEMPTOMLARININ SEYRİ

Çin'de bilim insanları yeni tip corona virüsün (covid-19) genel belirtilerinin günden güne nasıl ortaya çıktığını gösteren iki araştırma yayımladı. Birinci araştırmaya göre ilk gün hafif bir öksürükle başlayan covid-19 hastalığı 8 günde ciddi bir solunum hastalığına dönüşebiliyor. İkinci araştırmada ise virüsle enfekte olunmasının ardından ortalama taburculuk süresinin 22 gün, ortalama ölüm süresinin ise 18,5 gün olduğunu bildirdi. Ancak, uzmanlar corona virüse yakalanan kişilerin büyük bir çoğunluğunun 7 gün içinde iyileştiğini açıkladı. İşte gün gün corona virüsün seyri...

Bilim insanları yeni belirtileri açıkladı! Gün gün koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona nasıl anlaşılır?

Birinci gün: Hastalarda, ateş yükselir, kas ağrısı ve kuru öksürük ortaya çıkar. Bununla birlikte yorgunluk da yaşanabilir. Küçük bir azınlıkta ise bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebilir.

Bilim insanları yeni belirtileri açıkladı! Gün gün koronavirüs belirtileri nelerdir? Korona nasıl anlaşılır?

Beşinci gün: Enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nerfes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.

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