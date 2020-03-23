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: daki virüs provokatörlerine operasyon!

haberi... polisi, da asılsız ve provakatif virüs paylaşımı yapan 31 kişi hakkında işlem başlattı. Ayrıca polis, çok sayıda dijital materyale el koydu.

  • Güncel
  • 23.03.2020 10:51
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 10:54
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Koronavirüs provokatörlerine operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda, üzerinden asılsız ve provokatif yeni tip virüs (Kovid-19) paylaşımları yapan 31 kişi hakkında, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ve yaymak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından adli işlem başlatıldı. Ayrıca polis, çok sayıda dijital materyale el koydu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce, sosyal medya hesapları üzerinden halkı galeyana getirecek şekilde asılsız paylaşım yapan kişiler hakkında gelen ihbarları anında değerlendirildiği, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

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Haberler Güncel Son dakika: Sosyal medyadaki koronavirüs provokatörlerine operasyon!
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