Bugünkü
Takvim

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan lideri Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Genel Başkanı ’nu telefonla arayarak, kızkardeşi ’ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

  • Güncel
  • 23.03.2020 14:13
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 14:31
ABONE OL
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu

Başkan , kız kardeşi 'ı kaybeden Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu telefonla arayarak, başsağlığı diledi.

İletişim Başkanı , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri