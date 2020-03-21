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Son dakika: lideri 'nun acı günü

Son dakika haberine göre Genel Başkanı 'nun 'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

  • Güncel
  • 21.03.2020 17:20
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 17:20
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Kılıçdaroğlu'nun acı günü

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi.

Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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