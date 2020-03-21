Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi.
Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi.
Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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