CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı önlem olarak FETÖ'cü sağlık çalışanlarının yeniden görevlendirilmesini talep etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılan araştırmalarla FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve KHK ile görevden uzaklaştırılan kişilerin yeniden görevlerinin başına dönmesini isteyen Kılıçdaroğlu, adeta koronavirüs salgınını fırsat bilerek FETÖ virüsünü yeniden devlete bulaştırmak istedi.

"Siyasi polemik yapmaksızın önerilerimizi paylaşacağım" sözleriyle konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, sıraladığı 13 maddelik tavsiye kararında FETÖ'cülerin yeniden devlette istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıkladığı maddelerde 3. sırada yer alan talebinde, "Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağrılmalı." diyen Kılıçdaroğlu, adeta koronavirüs fırsatını fırsat bilerek FETÖ'nün yeniden devlet içerisine sızmasına zemin hazırlamayı amaçladı.