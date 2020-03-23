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fırsat bildi virüsüne zemin hazırladı! Genel Başkanı 'ndan skandal talebi

Genel Başkanı , Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) ilan edilen ve dünya genelinde yaklaşık 350 bin insana bulaşan salgınını fırsat bilerek virüsünü devlete bulaştırma konusunu yeniden gündemine aldı. ile görevden uzaklaştırılan FETÖ'cü sağlık çalışanlarının yeniden görevlendirilmesini istedi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 13:57
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 14:05
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Kılıçdaroğlu'ndan skandal KHK talebi

Genel Başkanı , tüm dünyayı tehdit eden salgınına karşı önlem olarak 'cü sağlık çalışanlarının yeniden görevlendirilmesini talep etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yapılan araştırmalarla FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve ile görevden uzaklaştırılan kişilerin yeniden görevlerinin başına dönmesini isteyen Kılıçdaroğlu, adeta koronavirüs salgınını fırsat bilerek nü yeniden devlete bulaştırmak istedi.

"Siyasi polemik yapmaksızın önerilerimizi paylaşacağım" sözleriyle konuşmasına başlayan Kılıçdaroğlu, sıraladığı 13 maddelik tavsiye kararında FETÖ'cülerin yeniden devlette istihdam edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıkladığı maddelerde 3. sırada yer alan talebinde, "Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağrılmalı." diyen Kılıçdaroğlu, adeta koronavirüs fırsatını fırsat bilerek FETÖ'nün yeniden devlet içerisine sızmasına zemin hazırlamayı amaçladı.

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