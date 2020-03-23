Okul tatili uzayacak mı? MEB son dakika okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ilkokul, ortaokul, lise okul tatili uzayacak mı sorusuna yanıt verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Selçuk yaptığı açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar almıyor. Sağlık Bakanlığınla iletişim halindeyiz. Çok kısa bir zaman içerisinde net kararını toplumla paylaşacağız. Tatilin uzaması ihtimaline karşı da hazırlıyız." diye konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satırbaşları:

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Prensip olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemsiyoruz.

SINAVLAR ONLINE MI OLACAK?

Sınavlar online yapılamaz ancak içerik değişebilir. Uzaktan eğitim bölümü sınav içeriği olmayacak.