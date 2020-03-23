Bugünkü
Takvim

uzayacak mı? MEB son dakika , , okullar ne zaman açılacak?

uzayacak mı? MEB son dakika okul tatili açıklaması öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. , , okullar ne zaman açılacak? Okullar erken mi kapanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul tatiliyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk; A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada; tatilin uzaması ihtimaline karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Selçuk; “Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar almıyor. Sağlık Bakanlığınla iletişim halindeyiz. Çok kısa bir zaman içerisinde net kararını toplumla paylaşacağız.” diye konuştu.

  • Güncel
  • 23.03.2020 12:37
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 12:37
ABONE OL
Okul tatili uzayacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak?

Okul tatili uzayacak mı? MEB son dakika okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ilkokul, ortaokul, lise okul tatili uzayacak mı sorusuna yanıt verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Selçuk yaptığı açıklamada; "Milli Eğitim Bakanlığı tek başına karar almıyor. Sağlık Bakanlığınla iletişim halindeyiz. Çok kısa bir zaman içerisinde net kararını toplumla paylaşacağız. Tatilin uzaması ihtimaline karşı da hazırlıyız." diye konuştu.

Bakan Selçuk'un açıklamasından satırbaşları:

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Prensip olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemsiyoruz.

SINAVLAR ONLINE MI OLACAK?

Sınavlar online yapılamaz ancak içerik değişebilir. Uzaktan eğitim bölümü sınav içeriği olmayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Okul tatili uzayacak mı? MEB son dakika ilkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri