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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 16:32
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    • 23.03.2020 16:39
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    : açıkladı: O işletmelerden alınmayacak

    haberi... , “İşyurtları Kurumu tarafından ya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız” dedi.

    O işletmelerden kira alınmayacak!
    , "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek" dedi.



    Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren kapatılmış büfe, kantin gibi işletmelerden kira alınmayacak, alınmış ise iade edilecek. Asgari mağduriyeti azami tedbirle hep birlikte sağlayacağız" ifadelerini kullandı.


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    Haberler Ekonomi Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: O işletmelerden kira alınmayacak
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