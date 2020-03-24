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Son dakika: 'de virüse lı önlem

Son dakika haberi... 'de yeni tip virüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında uygulamasına geçildi. Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.

  • Güncel
  • 24.03.2020 10:09
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 10:13
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TBMM'de yeni dönem! Koronavirüse karşı...

Türkiye'de yeni tip virüs vakasının görülmesinin ardından 'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen lar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.

Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.


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