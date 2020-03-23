Türkiye'de ve dünyada koronavirüs salgını gittikçe artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gece geç saatlerde Koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'deki son verileri paylaşıyor! Uzak Doğu'da ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Avrupa, Asya, Avustralya, Amerika ve Afrika kıtasını etkisi altına alan Corona Virüsü (Covid-19), son dakika gelişmeleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya genelinde 16 bin 557 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgını, dünya genelinde 381 bin 499 kişide tespit edildi. En çok ölüm sayısı 6 bin 77 kişi ile İtalya'da yer alırken, İtalya'yı 3 bin 281 ölüm ile Çin takip etti. korona Virüsü salgınında ülkelere göre toplam iyileşme sayısında ise 73 bin 266 kişi ile Çin ilk sırada yer alırken, Çin'i 8 bin 376 kişi ile İran takip etti. Peki, corona virüs salgınında Türkiye'deki son durum nedir? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Corona Virüsü hakkında yaptığı son açıklamalar, dünyada corona virüsü istatistikleri ile Türkiye vaka ve ölüm sayısı hakkında detaylı bilgiler
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Türkiye'de Hangi Şehirlerde Korona Vakası Var?
Bakan Koca, Türkiye'de hangi şehirlerde ne kadar Koronavirüs vakası olduğunu açıklamıyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde vaka sayısının daha yüksek olması beklenirken Anadolu'da birçok şehirde de Umreden dönen vatandaşlarda koronavirüse rastlandığı biliniyor. Diğer taraftan ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya ile İran-Irak gibi ülkelerden gelenlerde de Koronavirüs vakalarının yaşandığı, bu nedenle İstanbul, Ankara gibi şehirlerde karantinada olan vatandaşlarda vakaların yaşandığı tahmin ediliyor.
Fatih Terim koronavirüse yakalandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüp, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'den gelen haber ile sallandı. Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Terim, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Koronavirüsü yok eden ilaç Türkiye'de!
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, dünyayı saran bu virüs için kullanılan Favipiravir ilacının olumlu yanıt verdiğini açıkladı. İlacın koronavirüsü durduğunu söyleyen Çin, dünyaya umut verdi. Çin'in açıklamalarının ardından harekete geçen Türkiye söz konusu ilacın temin edildiğini açıkladı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilacı olarak bilinen Favipiravir ile ilgili umut verici açıklamalar geliyor. Küresel salgın haline gelen koronavirüsü yok eden Favipiravir, Japon şirketi tarafından bir anti-influenza ajanı olarak geliştirilmiştir. Şubat ayında, Çin'in Wuhan ve Shenzhen şehirlerinde, corona virüsü kaynaklı COVID-19 enfeksiyonuna karşı etkinliği nedeniyle Favipiravir için klinik denemeler başladı ve 17 Mart'ta Pekin olumlu sonuçları dünya ile paylaştı. Çin bilim ve teknoloji bakanlığında çalışan Zhang Xinmin Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Yüksek derecede güvenlik ve tedavide açıkça etkili" dedi. Favipiravir ilacının corona virüsü üzerinde denenmesi çalışmasına 340 hasta dahil edildi.
İNCELEMELER BAŞARILI SONUÇLANDI!
T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.
FAVİPİRAVİR NEDİR?
T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya'nın Toyama Chemical tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır. Şubat 2020'de Favipiravir Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için inceleniyordu.
Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.
Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.
Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.
Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.
Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.
Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.
Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.
Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.
Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.
Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.
Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı." demişti.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs olası vaka tanımına yeni madde eklendi
Türkiye koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Testleri hızlandıran Sağlık Bakanlığı, yeni kararlar da alıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın belirtisi olarak yeni bir madde eklendi. Buna göre; koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı OLMAYAN hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.
BİLİM KURULU 6.5 SAAT TOPLANTI YAPTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu dün Sağlık Bakanlığı binasında toplandı. 13.30'da başlayan toplantı tam 6.5 saat sürdü. Toplantının ardından 19.45'te açıklama yapıldı. Bakan Koca, yeni tavsiyeleri duyurdu. Koca, 'Herkes kendi OHAL'ini ilan etsin' derken, yaşlılara da, 'Bir defalığına bizim öğüdümüzü kabul görün' dedi.
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