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Son dakika: duyurdu: Avrupa'ya açılan sınır kapıları giriş ve çıkışlara kapatılıyor! ve ...

Son dakika haberleri... Dünyayı esir alan corona virüs hakkında yeni tedbirler açıklandı. genelgesiyle, ve ’nden ile ’a açılan kara ve demir hudut kapıları, bugün saat 00.00’dan itibaren giriş-çıkışlara kapatılacak.

  • Güncel
  • 18.03.2020 17:41
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 17:56
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Bakanlık duyurdu: Avrupa'ya açılan sınır kapıları...

Alınan bilgiye göre, 'a açılan Pazarkule, İpsala kara hudut ve Uzunköprü demir yolu hudut kapıları ile 'a açılan Dereköy, Hamzabeyli ve Kapıkule kara hudut kapılarından yolcu giriş çıkışı yapılmayacak.

Yunanistan ana karası ya da Yunan adalarından deniz vasıtalarıyla Türkiye'ye yapılan seferler karşılıklı olarak durduruldu.

Adı geçen hudut kapıları ve deniz yoluyla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının girişlerine bugün saat 00.00'dan sonra izin verilmeyecek.

Sınır kapılarında yük taşımacılığında herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Sağlık ve Ticaret bakanlıklarınca belirtilen usullerde taşımacılık faaliyetlerine devam edilecek.

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