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    • Spor
    • 22.03.2020 11:52
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    • 22.03.2020 11:57
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    65 yaş ve üstüne yasak kararı çıktı! Gözler futbol camiasına döndü! , , ve...

    le mücadele kapsamında alınan 65 yaş ve üstünün sokağa çıkmasının sınırlandırılması kararının ardından gözler camiasına çevrildi. Türk futbolunun birçok ismi yasak kapsamında kaldı. Peki karardan kimler etkilenecek? İşte yanıtı...

    Yasak kararı çıktı, gözler futbol camiasına döndü

    kapsamında alınan tedbir çoğalırken, akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlıktan ''Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.'' açıklamasının gelmesinin ardından gözler, Türk futbolunun tecrübeli isimlerine çevrildi.

    67 yaşındaki ve , 66 yaşındaki , 70 yaşındaki ve , 69 yaşındaki bir süre istirahate çekilecekler.

    BİR SÜRE EVDE KALACAKLAR
    Ankara'daki koronavirüs zirvesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, liglerin ertelendiğini açıklamıştı. Koronavirüsü tehdidi nedeniyle milli maçların da ertelenmesi beklenirken, ligde boy gösteren ve bir dönem Türk futboluna damga vuran tecrübeli isimler bir süre evlerinde kalacak.

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