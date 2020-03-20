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çıkacak mı? nde neler var? çıkacak?

çıkacak mı? Genel af son durum mahkum yakınları tarafından sorgulanıyor. Binlerce kişiyi ilgilendiren genel af gelişmeleri yaşanıyor. nin bu hafta Meclis'e geleceği açıklandı. Peki, infaz düzenlemesinde neler var? çıkacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında genel af ve ceza indirimi için çalışmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan’ın infaz düzenlemesine hız verilmesini istediği öğrenilirken, genel af bekleyenleri heyecanlandıran gelişme yaşandı. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacağı öğrenildi. Hangi suçlara ceza indirimi olacak? Genel af ceza indirimi çıkacak mı? İşte, genel af ceza indirimi son durum…

  • Güncel
  • 20.03.2020 16:47
  •  - 
  • Son Güncelleme: 22.03.2020 10:33
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Yüzde 50 ceza indirimi yolda! Genel af çıkacak mı?

Genel af çıkacak mı? Genel af infaz düzenlemesi için gözler Meclis'e çevrilirken, ceza indirimi son dakika gelişmesi yaşandı. Koronavirüs nedeniyle toplumun her kesiminde önlem alınmaya devam ederken, Başkan Erdoğan'ın talimatı ile geçtiğimiz gün "acil" bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldığı öğrenildi. Peki, genel af çıkacak mı? Hangi suçlara ceza indirimi olacak? Taslağa göre; bir yıllık otomatik denetimli serbestlik mekanizması sona eriyor. Örneğin 1 ay hapis cezası alan kişi de artık 12 gün cezasını açık cezaevinde geçirecek.

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE FLAŞ GELİŞME!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

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