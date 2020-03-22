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İletişim Başkanı uyardı: Bilgi kirliliği de Covıd-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor

İletişim Başkanı , koronovirüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi tavsiyesinde bulundu.

  • Güncel
  • 22.03.2020 11:26
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 11:29
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Altun uyardı: En az virüs kadar tehlikeli...

İletişim Başkanı , Twitter hesabından ile ilgili bilgi kirliliğine dikkati çeken bir mesaj ve video paylaştı.

Altun, mesajında "Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli! Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim." ifadelerini kullandı.

"KAYNAĞI DOĞRULANMAMIŞ BİLGİYİ YAYMAYIN"
tarafından hazırlanan videoda ise bilgi kirliliğinin de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ettiği vurgulanıyor.

Konuyla ilgili resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesi gerektiği belirtilen videoda, "Bu görüntüler hastanede gizli çekilmiş", "Doktor tanıdığımız söyledi", "Vaka sayısı gizleniyor", "Test yapılmıyor", "Ölü sayısı açıklanandan fazla" şeklinde söylenti, kehanet, komplo teorisi üreten ve yayan kullanıcıların uyarılması, engellenmesi ya da bildirilmesi tavsiye ediliyor.

"Anlık mesajlaşma uygulamaları ile yayılan yönlendirilmiş ya da 'kopyala yapıştır' iletilere itimat etmeyin. Haberi paylaşan kişiye daima haberin kaynağını sorun. Kaynağı doğrulanmamış bilgiyi yaymayın." denilen videoda, "Şeffaflık, farkındalık ve dayanışma hepimizi güçlendirir. Komplo teorilerine cehalete kutuplaşmaya bilgi kirliliğine hayır." mesajı veriliyor.

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