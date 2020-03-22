Sosyal medyada 'koronavirüsten koruyucu' özelliği olduğu iddia edilen bir ilaç ismi dolaşmaya başladı. Ancak uzmanlar uyardı: "Aman dikkat, bu ilacın ölümcül yan etkileri olabilir. Doktor reçetesi dışında hiçbir ilaca veya tedavi yöntemine itibar etmeyin."

Türkiye, koronavirüse karşı topyekün bir mücadele halindeyken, sosyal medya ve fısıltı gazetesi marifetiyle kamuoyunda virüse karşı koruduğu ve tedavi ettiği iddia edilen bir ilacın ismi de hızla yayılıyor.

KARABORSAYA BİLE DÜŞTÜ

Henüz dünyada virüse karşı doğrudan etkili olduğu kanıtlanmış bir ilaç olmamasına rağmen neredeyse 'karaborsa' olarak nitelendirilecek şekilde vatandaşların yönlendirilmeye çalışılması uzmanlara göre hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de bu süreçte en az virüs kadar tehlikeli olan bir bilgi kirliliğine yol açıyor. Hem Bilim Kurulu üyelerine hem de diğer uzmanlara bu durum soruldu. Hürriyet'in haberine göre uzmanlar hayati tehlikeye yol açabilecek bu tür hatalardan uzak durulması uyarısını yapıyor.

"EN İYİSİNİ DOKTORLAR BİLİR"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: "Bu ilacın hastalığı önlemesi diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Doktorlar kime hangi ilacı ne düzeyde uygulayacaklarını en iyi şekilde biliyorlar. Vatandaşların kendi başına ilaç arayışına girmeleri ve dışarıdan tavsiye almaları doğru değil."

"ETKİLEŞİM RİSKİ VAR"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner: "Her ilacın ayrı bir etkileşimi ayrı bir yan etkisi var. Özellikle yaşlıların kullandıkları ilaçlar bilinçsiz bir şekilde başka bir ilaçla birlikte kullanıldığında ölümcül etkileri olabilir."

"KESİN BULGU YOK"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Hastalığa karşı etkili olup olmadığına dair kesin bir bulgu yok. Ağır yan etkileri de olabilir. Kesinlikle önermiyorum."

"KORUYUCU İLAÇ HENÜZ BULUNMADI"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel: "Pandemi sonrası yapılan denemelerde bazı ilaçların viral yükü azalttığı ve hastalık bulgularını geçirdiği gözlenmiştir. Bu nedenle bu ilaçlar COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bugüne kadar herhangi bir ilacın virüsten koruyucu etkisinin olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle profilaktik (koruyucu) kullanımı önerilmemektedir."

"ÇOK AĞIR YAN ETKİLERİ VAR"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: "Adı geçen bir ilacın hiçbir koruyucu etkisi olmadığı gibi tedavi edici özelliği de henüz kanıtlanmış değil. Belli ki birilerinin elinde bu ilaçtan bolca var ve 'koruyucu' olduğu yönünde haberler yayılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Vatandaşlar bu şekildeki hiçbir habere, duyuma itibar etmesin. Bu oyunu oynayanlar nasılsa bulunur. Bu ilacın çok ağır yan etkileri var. İntihara kadar götürebilecek psikolojik etkiler yapabiliyor. Özellikle 'Flavizm' denen genetik hastalık taşıyanlar için çok tehlikeli. Sağlık Bakanlığı'nın rehberinde bir ilaç var ama o da en ağır duruma gelmiş hastalar için doktorlara tavsiye ediliyor."