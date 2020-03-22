Dünya, Coronavirüs korkusuyla sarsıldı. Bugüne kadar binlerce insanı hayattan koparan virüse, ülkemizde de rastlandı. Virüsün nasıl yayıldığı ve nasıl korunulacağıyla ilgili sayısız yorum yapıldı.

RESMEN REÇETE YAZDI...

Dünyaca ünlü bilim adamları, aşı çalışmalarına başladı. Yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli ise ilginç bir çıkış yaptı. Sıtma için kullanılan "Plaquenil" isimli ilacın reçetesini ve nasıl kullanılacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

KİMSE İLAÇ BULAMADI

"Coronavirüs'ten korunmanın tek yolu bu ilaç" ifadesini kullandı. Talep patlayınca hastalar, ilaç bulamadı. Twitter çalkalandı! Herkes, Livaneli'yi halkı yanlış bilgilendirmekle suçladı.



Uzmanlar, vatandaşları uyardı: Bu ilaç, hastalığı olmayan kişiler tarafından kullanıldığında zehirden farksız...

Twitter'dan gelen tepklier

HASTALAR İLAÇ BULAMIYOR

Livaneli, siz sanırım panik halindesiniz. Bu yorumlar sizin üstünüze vazife değil.

Siz ilaç şirketinin marka yüzü müsünüz acaba?

Biz hekim olarak ağrı kesiciyi bile zorunlu olmadıkça kullanmayın derken, sizin bu yaptığınız resmen sorumsuzluk...

Protokol buysa hastaneler zaten başlar. Lupus hastaları şu anda ilacı bulmakta zorluk yaşıyor...

Acayip bir sırt ağrısıyla uyandım. Gideyim de Livaneli'ye bir ilaç yazdırayım...

Bu ilacı düzenli kullanmak zorunda olan insanlara yaptığınız kötülüğün bilincinde misiniz?

Plaquenil kullanmak zorunda olan kronik hastalar bu ilacı bulamıyor şu an!

Bu yaptığınız hiç doğru değil. Bırakın halkı bilim insanları, doktorlar bilgilendirsin.

KARACİĞERE ZARAR VERİR SAKIN KULLANMAYIN

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Osman Erk: Bu ilaç, hidroksiklorin sıtmada; romatoid artrit ve lupus gibi hastalıklarda kullanılır. Bağışıklık sistemini düzenleyen bir ilaçtır. İlacın kullanılabilmesi için öncelikle göz muayenesi yapılmalıdır. Zira gözün retina tabakasına toksik etkilidir. Kemik iliği, karaciğer, böbrek ve kalbe toksik etkisi vardır. Şeker hastalarında kan şekerini düşürebilir. Covid-19 tedavisinde etkinliği ispatlanan bir ilaç değildir.