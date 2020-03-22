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Son dakika: Hastanede 2 güvenlik personelini yaralayan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi () Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2 güvenlik personelini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

  • Güncel
  • 22.03.2020 19:41
  •  - 
  • Son Güncelleme: 22.03.2020 19:41
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Güvenlik personelini yaralayan zanlı tutuklandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi () Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2 güvenlik personelini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında Anadolu Adalet Sarayına getirilen M.D, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli, hakimlikte yeni tip koronavirüs şüphesiyle hastanede yatan annesini görmek istediğini, oradaki güvenlik personelinin sorun çıkardığını söyledi.

Olayda kullandığı bıçağı mutfak eşyaları satan bir yerden aldığını belirten M.D, bıçakla iki güvenlik görevlisini yaraladığını, diğerini de aradığını ancak bulamadığını ifade etti.

M.D, ifadesinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören bir hastanın yakını olan M.D, hastasıyla görüştürülmediği gerekçesiyle 2 güvenlik görevlisini bıçakla yaralamıştı.

Polis ekiplerince olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.


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