Bursa'da 2-4 Nisan'da yapılacak TURFOOD 3. Gıda Fuarı ile 9-12 Nisan'daki BUCOS 2. Kozmetik ve Güzellik Fuarı eylül ayına ertelendi. Network Fuarcılık'tan yapılan açıklamada, söz konusu iki fuarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nisan ayı programından çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, fuarları ilkbahardan sonbahara taşıdıklarını bildirdi.
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