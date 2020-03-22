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    • Ekonomi
    • 22.03.2020 Gazete
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    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lar ertelendi

    'da 'da yapılacak 3. Gıda ı ile 'daki 2. Kozmetik ve eylül ayına ertelendi. 'tan yapılan açıklamada, söz konusu iki fuarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nisan ayı programından çıkarıldığı belirtildi.

    Fuarlar ertelendi
    Bursa'da 'da yapılacak 3. Gıda ı ile 'daki 2. Kozmetik ve eylül ayına ertelendi. 'tan yapılan açıklamada, söz konusu iki fuarın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nisan ayı programından çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, fuarları ilkbahardan sonbahara taşıdıklarını bildirdi.

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