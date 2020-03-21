Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm vatandaşlardan bir istekte bulunmuştu.. Saat 21:00'de, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelinin alkışlanmasını isteyen Koca'ya milyonlar olumlu cevap verdi.
Türkiye, etkinliğin 3. gününde de sağlık çalışanlarını saat 21:00'de alkışladı.
SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN BALKONLARDAYIZ!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye!
BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çağırısına cevap vererek sağlık çalışanlarını alkışlayan Türkiye'ye teşekkür etti.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN BALKONLARDAYIZ! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verdi.
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