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Son dakika: 'den sağlık çalışanlarına alkışlı destek! Son günde yoğun katılım

Son dakika... , Sağlık Bakanı 'nın çağrısı üzerine yurt genelinde saat 21:00'de sağlık çalışanları alkışladı. 3 gün süren etkinliğin son gününde tüm Türkiye yeniden balkonlara ve pencerelere çıktı. Koronavirüsle mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları, etkinliğin 3. gününde de alkışlandı.

  • Güncel
  • 21.03.2020 21:02
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 22:05
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Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Sağlık Bakanı , koronavirüsle mücadele kapsamında tüm vatandaşlardan bir istekte bulunmuştu.. Saat 21:00'de, koronavirüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık personelinin alkışlanmasını isteyen Koca'ya milyonlar olumlu cevap verdi.

, etkinliğin 3. gününde de sağlık çalışanlarını saat 21:00'de alkışladı.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çağırısına cevap vererek sağlık çalışanlarını alkışlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "SAAT 21.00 ALKIŞI İÇİN BALKONLARDAYIZ! Sağlık çalışanlarımıza minnettarlığımızı hep birlikte gösterelim. Verdiğin destek için sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verdi.

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