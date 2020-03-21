Bugünkü
Takvim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüste yaş uyarısı

Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

  • Güncel
  • 21.03.2020 20:59
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 21:00
ABONE OL
Bakan Koca'dan koronavirüste yaş uyarısı
Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüste yaş uyarısı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri