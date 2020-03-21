Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüste yaş uyarısı

Son dakika haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor."
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
Koronavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor. pic.twitter.com/cORQzua4RF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020
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