Morg hizmetlerine ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemlerine yönelik kararlar ise, "Defin işlemleri mevzuat gereği devam etmelidir. Cenazelerin ceset torbası ile alınıp naklinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır" şeklinde belirlendi. Defin şekliyle ilgili kararlar ise "Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası-kesin kovid-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbası ile defni gereklidir. Cenazenin kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanır" olarak belirtildi.