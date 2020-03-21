Miraç Kandil'inde bugün camiler açık mı? Miraç Kandili duası! Kandilde nasıl ibadet edilir? Sorularının cevapları haberimizde var. Miraç Kandili, Receb Ayının en kıymetli ve özel gecelerinden biridir. Günahların affedilmesi ve gecenin feyzini alabilmek adına bol bol ibadetler yapılmalıdır. Kandilin Cuma günü olduğu durumlarda tek gün oruç tutmak uygun değildir. Cuma ve Cumartesi ard arda iki gün oruç tutulması Müslümanlar için uygun olandır. Bu yıl Cumartesi günü olan Kandilde tek gün oruç tutulabilir. Ancak yine iki gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili için oruç tutulduğunda 100 sene ibadet yapılmış gibi olur diyor Peygamber Efendimiz (SAV). Her yıl Miraç Kandili, tüm Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen özel ve kıymetli bir gecedir. Bu gece tüm Müslümanların dünya işinden arınması beklenir.

Miraç Gecesi ilgili ne tür ibadetler yapabiliriz?

Her yıl Miraç Kandili, tüm Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen özel ve kıymetli bir gecedir. Bu gece tüm Müslümanların dünya işinden arınması beklenir. Maneviyata yönelmeli ve ibadetler gerçekleştirilmelidir. Tüm yıl beklenen bu özel gecede bol bol dua edilmeli, namaz kılınmalı, Kuran-ı Kerim okunmalı ve tevbe edilmelidir. Yapılacak olan her ibadetin yürekten yapılması önemlidir.

Miraç Kandil'inde Camiler Açık Olacak Mı?

Korona Virüs nedeniyle açıklama yapan Diyanet, ibadetlerin evlerden yapılmasını duyurmuştur. Kalabalık alanlarda virüsün dağılma olayının artışı, yaşlıların risk grubunda yer alması ve kronik rahatsızlığı bulunanların durumlarını önlemek için bu karar alınmıştır. Aynı zamanda Müslümanlara evde yapabilecekleri ibadetler hakkında da bilgi verilmektedir. Evinizde de Miraç Kandili için yapılacak olan tüm ibadetleri gerçekleştirebilirsiniz. Evlerde gerçekleştirilecek olan ibadetlerde de toplu olmamaya dikkat edilmelidir. Sağlık açısından evlerde ibadet için toplanmak zararlı olabilir. Kişiler kaldıkları yerde kendilerine en uygun şekilde ibadetlerine devam edebilir.

En faziletli Miraç Kandili ibadetleri neler?

Miraç Kandili, Receb Ayının en kıymetli ve özel gecelerinden biridir. Günahların affedilmesi ve gecenin feyzini alabilmek adına bol bol ibadetler yapılmalıdır. Kandilin Cuma günü olduğu durumlarda tek gün oruç tutmak uygun değildir. Cuma ve Cumartesi ard arda iki gün oruç tutulması Müslümanlar için uygun olandır. Bu yıl Cumartesi günü olan Kandilde tek gün oruç tutulabilir. Ancak yine iki gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili için oruç tutulduğunda 100 sene ibadet yapılmış gibi olur diyor Peygamber Efendimiz (SAV).

Miraç Kandili gecesinde bol bol Peygamber Efendimize salavat getirilmesi buyrulmaktadır. Günahları olan kullar için bu gece aynı zamanda tevbe ve istiğfar zamanıdır. Farz olan 5 rekat namazın ardından tevbe ve istiğfar yapılmalıdır. Yüce Allah bu gece için; Allah'a şirk koşmayanların büyük günahlarının affedileceğini müjdelemiştir. Farz olan namaz 12 rekat olarak kılınabilir. Namaz vakti, yatsı namazı sonrasıdır. Namazın ardından salavat getirilmeli ve bu ibadetlerin sonrasında kişiler kendileri için dualara başlamalıdır. Bu gece yapılacak olan duaların kabul göreceği de buyrulmuştur. Tüm gece bol bol Kuran-ı Kerim okunmalı ve bol bol dua edilmelidir.

Kur'ân-ı Kerîm okumak!

Mîraç gecesinde Peygamber Efendimize hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Kütüb-ü Sitte'de Abdullah b. Mes'ûd'dan rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:

"Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter."

Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:

"−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!" dediğinde Âlemlerin Efendisi:

"−Kur'ân okumaya ve Allâh'ı zikretmeye bak, çünkü Kur'ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır." buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…" (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…" (Müslim, Îman, 279)

Miraç Kandili önemi nedir?

Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesinin de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile aralarında çok gizemli bir tevafuk vardır.

*Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

*Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

*Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

*Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

*Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

*Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

*Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

*Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

*O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

*Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

*Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.