Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle (Kovid-19) mücadelede aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için, vatandaşlar saat 21.00'de balkon ve camlara çıkarak alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun." çağrısında bulundu.

Türkiye'nin sağlık personellerini alkışlamasından dolayı herkese teşekkür eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun, özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE AYAKTA ALKIŞLADI

Sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşan etkinlik kapsamında, saat 21.00 itibarıyla vatadandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Bakan Koca'nın bugün saat 14.00 TBMM'deki konuşmasında koronavirüse karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarını milletvekillerini alkışlattığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşların beğenisini kazanan görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü.

Bu kapsamda saat 21.00 yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere belirlenen saatte birçok il ve ilçede vatandaşlar, evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.