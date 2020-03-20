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Casusluk suçundan tutukluluk hali devam eden hakkında flaş karar

Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklu bulunan 'nın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan tahliyesine karar verildi. Kavala aynı soruşturma kapsamında ''casusluk'' suçundan tutuklu olduğu için cezaevinden çıkamayacak.

  • Güncel
  • 20.03.2020 20:31
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 20:31
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Mahkemeden Osman Kavala kararı

Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklu bulunan 'nın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Nöbetçi İstanbul 3. , Osman Kavala'nın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tahliyesine karar verdi.

Hakimliğin kararı, Kavala'nın bu suçtan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle verdiği öğrenildi.



TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Aynı soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ''askeri veya siyasal casusluk'' suçundan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.

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